Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі 16-річна дівчина випала з балкона третього поверху

Сьогодні 08:33
просмотров

У Покровському районі Кривого Рогу молода дівчина випала з балкону.

Новости Днепра про У Кривому Розі 16-річна дівчина випала з балкона третього поверху

У Кривому Розі на Січеславській вулиці у Покровському районі 16-річна дівчина випала з балкона третього поверху.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, дівчина-підліток вийшла на балкон подихати повітрям після того, як посварилася з матір’ю. Через декілька хвилин її знайшли у тяжкому стані на землі перед будівлею.

За даними ЗМІ, у 16-річної кататравма, закрита черепно-мозкова травма та переломи тазу. 

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці. Не виключається спроба суїциду.

Фото:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху: що з дитиною.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі 16-річна дівчина випала з балкона третього поверхуУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі 16-річна дівчина випала з балкона третього поверхуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Через проведення робіт деякі жителі Дніпра 25 липня залишаться без світла: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:05
    Через проведення робіт деякі жителі Дніпра 25 липня залишаться без світла: адреси

    На жаль, світла буде більше не в усіх жителів Дніпра.

    У Дніпрі 25 липня світло вимикатимуть лише ввечері: графіки відключень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:39
    У Дніпрі 25 липня світло вимикатимуть лише ввечері: графіки відключень

    Ввечері застосовуватимуть лише одну чергу відключень.

    Бив по голові: у Кривому Розі чоловік під час сварки вбив свою знайому
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:13
    Бив по голові: у Кривому Розі чоловік під час сварки вбив свою знайому

    У Кривому Розі чоловік вбив свою знайому.

    У Дніпрі знайшли мертвим відомого активіста, який зник напередодні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:41
    У Дніпрі знайшли мертвим відомого активіста, який зник напередодні

    Керівника місцевої профспілки Михайла Тонконогого знайшли мертвим.

    Наверх