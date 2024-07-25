У Кривому Розі 16-річна дівчина випала з балкона третього поверху

У Покровському районі Кривого Рогу молода дівчина випала з балкону.

У Кривому Розі на Січеславській вулиці у Покровському районі 16-річна дівчина випала з балкона третього поверху.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, дівчина-підліток вийшла на балкон подихати повітрям після того, як посварилася з матір’ю. Через декілька хвилин її знайшли у тяжкому стані на землі перед будівлею.

За даними ЗМІ, у 16-річної кататравма, закрита черепно-мозкова травма та переломи тазу.

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці. Не виключається спроба суїциду.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху: що з дитиною.

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