У Кривому Розі 16-річна дівчина випала з балкона третього поверху

У Кривому Розі на Січеславській вулиці у Покровському районі 16-річна дівчина випала з балкона третього поверху.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За попередньою інформацією, дівчина-підліток вийшла на балкон подихати повітрям після того, як посварилася з матір’ю. Через декілька хвилин її знайшли у тяжкому стані на землі перед будівлею.
За даними ЗМІ, у 16-річної кататравма, закрита черепно-мозкова травма та переломи тазу.
Обставини інциденту встановлюють правоохоронці. Не виключається спроба суїциду.
Фото:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху: що з дитиною.
Читайте також:
Автор:
На жаль, світла буде більше не в усіх жителів Дніпра.
Ввечері застосовуватимуть лише одну чергу відключень.
У Кривому Розі чоловік вбив свою знайому.
Керівника місцевої профспілки Михайла Тонконогого знайшли мертвим.