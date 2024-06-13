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У Кривому Розі 14 червня оголосили днем жалоби

Сьогодні 13:11
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Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 12 червня.

Новости Днепра про У Кривому Розі 14 червня оголосили днем жалоби

12 червня внаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу загинуло 9 людей. 14 червня у місті оголосили днем жалоби за загиблими.

Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Завтра, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої ракетної атаки 12.06.24”, – написав Вілкул.

Він також зазначив, що внаслідок ракетної атаки постраждали 32 людини, серед яких п’ятеро дітей.

Нагадаємо, вчора, 12 червня, окупанти завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою “Іскандер-М” із території тимчасово окупованого Криму.

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