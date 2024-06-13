У Кривому Розі 14 червня оголосили днем жалоби

12 червня внаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу загинуло 9 людей. 14 червня у місті оголосили днем жалоби за загиблими.
Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
“Завтра, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої ракетної атаки 12.06.24”, – написав Вілкул.
Він також зазначив, що внаслідок ракетної атаки постраждали 32 людини, серед яких п’ятеро дітей.
Нагадаємо, вчора, 12 червня, окупанти завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою “Іскандер-М” із території тимчасово окупованого Криму.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі чоловік катався у транспорті з вкраденим посвідченням УБД.
У Кривому Розі невідомі пограбували квартиру, яку понівечило через ворожий…
Вулиця Кониського знаходиться практично у самому центрі міста. Більшості жителів…
У Дніпрі невідомий чоловік кидався на людей.