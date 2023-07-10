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  • У Кривому Розі 11-річний хлопчик катався на велосипеді і потрапив у реанімацію: дитина у важкому стані

У Кривому Розі 11-річний хлопчик катався на велосипеді і потрапив у реанімацію: дитина у важкому стані

Сьогодні 17:57
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У неділю, 9 липня, у Кривому Розі на вулиці Маршака стався нещасний випадок.

Новости Днепра про У Кривому Розі 11-річний хлопчик катався на велосипеді і потрапив у реанімацію: дитина у важкому стані

Там 11-річний хлопчик катався на велосипеді та наїхав на вибоїну.

Він впав та травмувався.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Хлопчика госпіталізували до лікарні. Попередньо відомо, що в нього діагностували проникаюче поранення черевної порожнини.

Лікарі прооперували постраждалого. Зараз він у реанімації у тяжкому стані.

Будь ласка, стежте за своїми дітьми!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі підліток застряг ногою в зливній решітці: довелося викликати рятувальників та “швидку”.

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Новости Днепра про У Кривому Розі 11-річний хлопчик катався на велосипеді і потрапив у реанімацію: дитина у важкому станіУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі 11-річний хлопчик катався на велосипеді і потрапив у реанімацію: дитина у важкому станіРусский

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