У Кривому Розі 11-річний хлопчик катався на велосипеді і потрапив у реанімацію: дитина у важкому стані

Там 11-річний хлопчик катався на велосипеді та наїхав на вибоїну.
Він впав та травмувався.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Хлопчика госпіталізували до лікарні. Попередньо відомо, що в нього діагностували проникаюче поранення черевної порожнини.
Лікарі прооперували постраждалого. Зараз він у реанімації у тяжкому стані.
Будь ласка, стежте за своїми дітьми!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі підліток застряг ногою в зливній решітці: довелося викликати рятувальників та “швидку”.
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