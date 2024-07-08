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У Кривому Розі 10 загиблих через масований ракетний обстріл

Сьогодні 11:49
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У Кривому Розі через ранкову ракетну атаку 8 липня є загиблі.

Новости Днепра про У Кривому Розі 10 загиблих через масований ракетний обстріл

У Кривому Розі внаслідок масованого обстрілу 10 загиблих. Таку інформацію повідомили в Раді оборони міста. Є декілька влучань. Одне з них по адміністративній будівлі промислового підприємства.

Триває ліквідація наслідків. Попередньо відомо про 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких.

Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи, – повідомляє Олександр Вілкул.

Нагадаємо, мер Дніпра прокоментував ранкову ракетну атаку на місто, а в Києві через обстріл понівечена дитяча лікарня.

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