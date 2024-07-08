У Кривому Розі 10 загиблих через масований ракетний обстріл

У Кривому Розі внаслідок масованого обстрілу 10 загиблих. Таку інформацію повідомили в Раді оборони міста. Є декілька влучань. Одне з них по адміністративній будівлі промислового підприємства.
Триває ліквідація наслідків. Попередньо відомо про 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких.
Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи, – повідомляє Олександр Вілкул.
Нагадаємо, мер Дніпра прокоментував ранкову ракетну атаку на місто, а в Києві через обстріл понівечена дитяча лікарня.
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