У Кремлі вже шукають наступника Путіну після рішення МКС про його арешт — ГУР

Після рішення Міжнародного кримінального суду про арешт російського президента-диктатора Володимира Путіна у Кремлі вже почали шукати йому наступника. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

В ефірі телемарафону розвідник запевнив, що в Росії на пропагандистських шоу бояться говорити про майбутнє кремлівського вождя в Гаазі, адже це викличе стурбованість у суспільстві та стане для росіян “занадто тривожним дзвінком”.

Тим не менш, в оточенні Путіна усвідомлюють, що той точно відповідатиме за всі свої злочини, тож треба знайти йому заміну. І, що важливо, пошуки нового кандидата, як запевнив Юсов, проходитимуть без участі та згоди самого Путіна.

“Коло Путіна звужується, він стає все більш токсичним як для зовнішнього світу, так і всередині країни. Зокрема, у вежах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна і шукає його вже не Путін”, – прокоментував представник ГУР.

Нагадаємо, палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в п’ятницю, 17 березня, видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв’язку із ситуацією в Україні. Детальніше – в нашому матеріалі.

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