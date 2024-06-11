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  • У комунальних підприємствах Дніпра не вистачає працівників: які вакансії пропонують

У комунальних підприємствах Дніпра не вистачає працівників: які вакансії пропонують

Сьогодні 12:29
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У комунальних підприємствах Дніпра дефіцит працівників через мобілізацію.

Новости Днепра про У комунальних підприємствах Дніпра не вистачає працівників: які вакансії пропонують

Наразі працівників не вистачає у КП «Міськзеленбуд» та в одному з ліфтових підприємств Дніпра.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

У КП “Міськзеленбуд” потрібні люди, які будуть займатися благоустроєм зелених насаджень та озелененням. Туди можна влаштуватися без профільної освіти та досвіду роботи. Перші три місяці працівника беруть на випробувальний термін та всьому навчають. Вимагають лише працьовитість, а у подальшому можна влаштуватися і на інші напрямки. На роботу запрошують жінок і чоловіків від 18 років. Щодо працевлаштування можна звертатись до КП «Міськзеленбуд» (вул. Ірпінська, 4-А) за телефоном: 098-036-73-05.

Проблема з настачею кадрів є в одному з ліфтових підприємств Дніпра, яке обслуговує підіймачі у Шевченківському, АНД та Індустріальному районах. Там потрібні електромеханіки. Бажано мати мінімум 4 розряд. Звертатися щодо вакансії можна за телефонами 096-602-00-11 та 063-292-43-52.

Головна спеціалістка відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Дніпровської міської ради Валерія Лукомець зазначила, що якщо співробітників критичної інфраструктури мобілізують, а інших кадрів на їх місце не буде, то місту загрожує колапс.

«Дякуємо нашим захисникам, які дають нам змогу жити звичним життям. Проте проблему мобілізації не можна обійти. Незабаром нікому буде ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, негоди, аварійні пориви на мережах тепло- і водопостачання, ремонтувати зовнішнє освітлення та дороги, прибирати вулиці та очищати зливову каналізацію. Якщо наших співробітників і надалі мобілізовуватимуть, а нових кадрів ми не знайдемо, то місту загрожує колапс. До прикладу, якщо аварійні бригади раніше могли усунути проблему протягом кількох годин, то зараз час збільшився у кілька разів», — розповіла Валерія Лукомець.

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Новости Днепра про У комунальних підприємствах Дніпра не вистачає працівників: які вакансії пропонуютьУкраїнська

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