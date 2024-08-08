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У коледжі Дніпра незаконно виготовляли фарбу

Сьогодні 16:14
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У коледжі Дніпра відкрили підпільне виробництво фарби.

Новости Днепра про У коледжі Дніпра незаконно виготовляли фарбу

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

В одному із коледжів Дніпра підприємці орендували приміщення навчально-лабораторного корпусу вартістю понад 6,7 млн гривень, але користувалися ним не за цільовим призначенням. На території коледжу відкрили підпільне виробництво фарби. 

Ювенальні прокурори встановили, що приміщення навчального закладу площею понад 300 кв м підприємство використовувало не за цільовим призначенням, а для виробництва лакофарбової продукції, – йдеться у повідомленні.

Це суперечить нормам чинного законодавства та призводить до порушення санітарно-гігієнічних норм.

У суді вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі. Договір оренди визнано недійсним, а приміщення повернуто коледжу.

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Новости Днепра про У коледжі Дніпра незаконно виготовляли фарбуУкраїнська

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