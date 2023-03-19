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У Кенії відкрили український мурал “Зерна культури”

Сьогодні 09:30
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У кенійському місті Найробі відкрили український мурал "Grains of Culture" ("Зерна культури"), який став частиною першого масштабного українського артпроєкту на африканському континенті.

Новости Днепра про У Кенії відкрили український мурал “Зерна культури”

Про це повідомив Музей української діаспори.

Автори муралу – кенійські художники Moha та Eliamin Ink і українські митці Аліна Коник, Андрій Ковтун та Нікіта Кравцов. 

Зазначається, що наразі в африканських країнах мало знають про Україну. На цьому континенті діють лише 6 українських посольств, а російська пропаганда дуже потужна. Тож мурал “Зерна культури” є дуже символічним, його мета – підкреслити співпрацю між Україною й Африкою та розказати більше про Україну на цьому континенті.

Україна поставляє зерно в Африку – навіть зараз, коли маємо повномасштабну війну. Україна допомагає Кенії – днями прибуде корабель з гуманітарною допомогою – зерном. Африка поставляє каву у весь світ, також в Україну. Мурал – трилогія, яка розкриває тему наших стосунків від діалогу між людьми і до економічних, політичних і культурних взаємин, – розповіла про цей проєкт у коментарі “УП.Життя” кураторка Катя Тейлор.

Новости Днепра про У Кенії відкрили український мурал “Зерна культури”

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “утеплили” мурал на “китайській стіні” (ФОТО).

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Новости Днепра про У Кенії відкрили український мурал “Зерна культури”Українська

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