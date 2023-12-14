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У Карпатах з гори спускали туристку з Дніпра, яка травмувалася

Сьогодні 15:37
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Туристка із Дніпра травмувалася під час сходження на гору в Карпатах.

Новости Днепра про У Карпатах з гори спускали туристку з Дніпра, яка травмувалася

Сходження на гору, а особливо взимку, досить небезпечний процес. У цьому переконалася туристка із Дніпра, яка травмувалася під час проходження туристичного маршруту. 

Як розповіли закарпатські рятувальники, 40-річна мешканка Дніпра отримала травму, коли спускалася з гори Кукул. Жінка потребувала допомоги в транспортуванні.

На порятунок мандрівниці відправився один із загонів ДСНС.

Як стало відомо, жінка послизнулась на шляху та травмувала ліву ногу, через що була змушена зупинитись неподалік від точки порятунку RA004, що на полонині Григорівка (район гори Підберди). 

Рятувальники надали постраждалій туристці необхідну допомогу та транспортували до Ясінянської станції екстреної медичної допомоги, де передали її лікарям. Ті в свою чергу доправили травмовану до Рахівської районної лікарні.

Новости Днепра про У Карпатах з гори спускали туристку з Дніпра, яка травмувалася

Новости Днепра про У Карпатах з гори спускали туристку з Дніпра, яка травмувалася

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Новости Днепра про У Карпатах з гори спускали туристку з Дніпра, яка травмуваласяУкраїнська

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