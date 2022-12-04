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У Кам’янському жінка зарізала свою знайому

Сьогодні 15:56
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У Кам'янському сталося моторошне вбивство.

Увечері першого грудня дві жінки перебували в гостях у знайомого їм чоловіка. Між жінками виникла сварка під час якої одна з них вдарила іншу ножем. Поранення було смертельним.

61-річна жінка, яка скоїла злочин – покинула місце злочину.

На ранок 2 груня донька померлої повіомила про вбивство в поліцію.

Приїхавши на місце події та зібравши всі речові докази, правоохоронці довели причетність підозрюваної до вбивства. 

Наразі підозрюваній повідомили про підозру у скоєнні правопорушення за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Також правоохоронці обрали жінці запобіжний захід – тримання під вартою.

Новости Днепра про У Кам'янському жінка зарізала свою знайому

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