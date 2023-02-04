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  • У Кам’янському звільнили співробітника, який пішов воювати, щоб не платити зарплатню: справу розглянув суд

У Кам’янському звільнили співробітника, який пішов воювати, щоб не платити зарплатню: справу розглянув суд

Сьогодні 09:32
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У Кам'янському Дніпропетровської області з підприємства з виготовлення лакофарбової продукції "ЗІП" звільнили працівника, який у 2020 році пішов захищати Україну від окупантів в АТО. Таким чином керівництво хотіло зекономити на виплаті зарплатні співробітнику. Справу розглянули в суді.

Новости Днепра про У Кам'янському звільнили співробітника, який пішов воювати, щоб не платити зарплатню: справу розглянув суд

Про рішення суду на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Іван Переверзєв. 

Відомо, що мешканець Кам’янського пропрацював на підприємстві 20 років, після чого, у 2020-му, уклав контракт з Міноборони та почав служити в АТО. На законних підставах за ним мали зберегтися посада та заробітна плата. Однак кадровий відділ знайшов стару заяву про звільнення, яку колись писав чоловік, та вписав у ній актуальну дату.

Справа дійшла до суду. Там провели почеркознавчу експертизу, результати якої довели, що дата в документі була написана іншою людиною.

Суд ухвалив рішення поновити військового на посаді та стягнути з підприємства невиплачену зарплату за період майже двох роки. 3 лютого 2023-го апеляційний суд підтримав відповіне рішення. Наразі чоловік продовжує воювати – він знаходиться в Донецькій області. 

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Новости Днепра про У Кам'янському звільнили співробітника, який пішов воювати, щоб не платити зарплатню: справу розглянув судУкраїнська Новости Днепра про У Кам'янському звільнили співробітника, який пішов воювати, щоб не платити зарплатню: справу розглянув судРусский

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