У Кам’янському звільнили співробітника, який пішов воювати, щоб не платити зарплатню: справу розглянув суд

Про рішення суду на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Іван Переверзєв.
Відомо, що мешканець Кам’янського пропрацював на підприємстві 20 років, після чого, у 2020-му, уклав контракт з Міноборони та почав служити в АТО. На законних підставах за ним мали зберегтися посада та заробітна плата. Однак кадровий відділ знайшов стару заяву про звільнення, яку колись писав чоловік, та вписав у ній актуальну дату.
Справа дійшла до суду. Там провели почеркознавчу експертизу, результати якої довели, що дата в документі була написана іншою людиною.
Суд ухвалив рішення поновити військового на посаді та стягнути з підприємства невиплачену зарплату за період майже двох роки. 3 лютого 2023-го апеляційний суд підтримав відповіне рішення. Наразі чоловік продовжує воювати – він знаходиться в Донецькій області.
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