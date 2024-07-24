У Кам’янському звільняли зі служби військових через фіктивне оформлення догляду за родичами

Працівник медзакладу Кам'янського брав участь у масштабних махінаціях з незаконним звільненням військових зі служби.

Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру колишньому військовому та працівнику комунального підприємства Кам’янської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги №3“.

Ділки за 80 тисяч гривень підробляли документи з метою подальшого звільнення військовослужбовців зі служби, а саме видавали фальсифіковані довідки про наявність інвалідності у їхніх близьких родичів, які нібито потребували нагляду.

Такі обставини є підставою для звільнення з військової служби.

Послугами скористалось щонайменше 18 мобілізованих, 12 з них вже було звільнено з військової служби. Усі військовослужбовці, які “списалися” зі служби також отримали виплати, передбачені під час звільнення.

Усього держава виплатила близько 500 тис. грн таким людям. Ще 6 військовослужбовців подали фіктивні документи та чекали на звільнення.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили факт виготовлення близько 150 фальшивих довідок, вилучено понад 30 підроблених печаток різних медичних установ.

Організаторам оборудки повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів, пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

12 військовослужбовцям повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів, шахрайське заволодіння державними коштами, а ще 6 – у замаху на ухилення від військової служби шляхом підроблення документів та замаху на шахрайське заволодіння державними коштами.

П’ятеро військових, які подали фальшиві документи на розгляд командування для звільнення, добровільно вирішили продовжити службу. Щодо них може бути розглянуто питання про призначення покарання, не повʼязане з позбавленням волі.

Наразі ДБР та СБУ шукають інших причетних до схеми.

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