У Кам’янському “знесли” пам’ятник Брєжнєву (ВІДЕО)

Сьогодні, 27 липня, у Кам’янському з центрального проспекту Свободи "знесли" пам'ятник Леоніду Брєжнєву.

Про це повідомляють Telegram-канали. Також вони опублікували відео самого процесу.

На відео видно, що на бюст поцепили канати, а потім його за допомогою крана “перенесли” у вантажівку.

Нагадаємо, у січні в міськраді Кам’янського відмовилися прибирати монумент через ніби-то брак коштів. А вчора стало відомо, що його все ж таки “знесуть”.

Як повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов, монумент перенесуть на територію музею історії міста.

Зазначимо, на проспекті Свободи, де стояв пам’ятник, згодом планують встановити монумент на честь загиблих Героїв та Перемоги України.

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