Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кам’янському “знесли” пам’ятник Брєжнєву (ВІДЕО)

Сьогодні 18:10
просмотров

Сьогодні, 27 липня, у Кам’янському з центрального проспекту Свободи "знесли" пам'ятник Леоніду Брєжнєву.

Новости Днепра про У Кам’янському

Про це повідомляють Telegram-канали. Також вони опублікували відео самого процесу.

На відео видно, що на бюст поцепили канати, а потім його за допомогою крана “перенесли” у вантажівку. 

Нагадаємо, у січні в міськраді Кам’янського відмовилися прибирати монумент через ніби-то брак коштів. А вчора стало відомо, що його все ж таки “знесуть”.

Як повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов, монумент перенесуть на територію музею історії міста.

Зазначимо, на проспекті Свободи, де стояв пам’ятник, згодом планують встановити монумент на честь загиблих Героїв та Перемоги України.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кам’янському Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Колишній енергетик закликав “звільнити від нацистів” Дніпропетровщину
Новини Дніпра
Сьогодні 17:03
Колишній енергетик закликав “звільнити від нацистів” Дніпропетровщину

Незважаючи на те, що росіяни щодня атакують Україну ракетами та…

Обмальовують, крадуть, ламають: у Дніпрі вандали “дісталися” до дитмайданчика у Прибережному
Новини Дніпра
Сьогодні 16:26
Обмальовують, крадуть, ламають: у Дніпрі вандали “дісталися” до дитмайданчика у Прибережному

Усе частіше дніпровські вандали псують дитячі майданчики.

У Кам’янському колишній в’язень крав товари, а потім перепродавав їх
Новини Дніпра
Сьогодні 15:23
У Кам’янському колишній в’язень крав товари, а потім перепродавав їх

Оце так "бізнес".

Нардепи проголосували “ЗА” продовження воєнного стану в Україні: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 14:03
Нардепи проголосували “ЗА” продовження воєнного стану в Україні: що відомо

Наразі він діяв до 18 серпня.

Наверх