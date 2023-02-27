У Кам’янському знайшли хулігана, який кинув камінь у кабіну машиніста

На Дніпропетровщині знайшли підлітка, який ледь не вбив машиніста.

На вихідних з’явилася новина про те, що в Кам’янському підлітки регулярно збираються неподалік залізничних шляхів, а коли повз проїжджає потяг та робить зупинку – кидають у нього каміння. Дійшло до того, що хулігани розбили скло в кабіні машиніста та мало не нашкодили самому водієві. Якби той не ухилився від каменя, то міг би отримати серйозне поранення.

Сьогодні, 27 лютого, поліціянти повідомили, що знайшли неповнолітнього хулігана, який кинув камінь у вікно потяга.

За словами правоохоронців, після оприлюднення новини, дану інформацію внесли до Журналу єдиного обліку та співробітниками ювенальної превенції Кам`янського РУП. Під час перевірки вони встановили, що це сталося ввечері 24 лютого. Компанія підлітків 13 та 14 років розважалася біля залізниці, а коли вони почули звук потяга, один із них кинув камінь в бік локомотива, який залетів до кабіни машиніста.

Ювенальні поліцейські встановили всіх учасників події та провели з ними профілактичну бесіду.

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