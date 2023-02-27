Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кам’янському знайшли хулігана, який кинув камінь у кабіну машиніста

Сьогодні 16:47
просмотров

На Дніпропетровщині знайшли підлітка, який ледь не вбив машиніста.

Новости Днепра про У Кам'янському знайшли хулігана, який кинув камінь у кабіну машиніста

На вихідних з’явилася новина про те, що в Кам’янському підлітки регулярно збираються неподалік залізничних шляхів, а коли повз проїжджає потяг та робить зупинку – кидають у нього каміння. Дійшло до того, що хулігани розбили скло в кабіні машиніста та мало не нашкодили самому водієві. Якби той не ухилився від каменя, то міг би отримати серйозне поранення. 

Сьогодні, 27 лютого, поліціянти повідомили, що знайшли неповнолітнього хулігана, який кинув камінь у вікно потяга. 

За словами правоохоронців, після оприлюднення новини, дану інформацію внесли до Журналу єдиного обліку та співробітниками ювенальної превенції Кам`янського РУП. Під час перевірки вони встановили, що це сталося ввечері 24 лютого. Компанія підлітків 13 та 14 років розважалася біля залізниці, а коли вони почули звук потяга, один із них кинув камінь в бік локомотива, який залетів до кабіни машиніста. 
 
Ювенальні поліцейські встановили всіх учасників події та провели з ними профілактичну бесіду.
 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кам'янському знайшли хулігана, який кинув камінь у кабіну машиністаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі в одному із парків облаштували укриття: може вмістити до 50 осіб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:11
    У Дніпрі в одному із парків облаштували укриття: може вмістити до 50 осіб

    У Дніпрі в парку «Новокодацький» облаштували укриття.

    У тумані посеред річки: на Перемозі, де потонула людина, на лід знову вийшли рибалки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:06
    У тумані посеред річки: на Перемозі, де потонула людина, на лід знову вийшли рибалки (ФОТО)

    У Дніпрі в плюсову температуру на кригу вийшли рибалки.

    На Дніпропетровщині дитина зачинила маму на балконі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:39
    На Дніпропетровщині дитина зачинила маму на балконі

    На Криворіжжі рятувальники визволяли жінку, яку ненароком закрила дитина на…

    Мешканець Дніпра знайшов в стіні своєї квартири “вічний вогонь” (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:57
    Мешканець Дніпра знайшов в стіні своєї квартири “вічний вогонь” (ВІДЕО)

    Дніпрянин знайшов дивний вогник в стіні своєї квартири.

    Наверх