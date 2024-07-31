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  • У Кам’янському затримали двох підлітків, які палили автівки волонтерів та військових

У Кам’янському затримали двох підлітків, які палили автівки волонтерів та військових

Сьогодні 17:04
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У Кам'янському на Дніпропетровщині підлітки підпалювали військові автівки.

Новости Днепра про У Кам'янському затримали двох підлітків, які палили автівки волонтерів та військових

У Дніпропетровській області за підпал автомобілів військового та волонтера вкотре затримали двох підлітків.
 

17-річного хлопця і дівчину із Кам’янського підозрюють у підпалі автомобілів військового та волонтера 26 червня та 4 липня, повідомили в Нацполіції.

Новости Днепра про У Кам'янському затримали двох підлітків, які палили автівки волонтерів та військових

За даними слідства, напередодні скоєння злочинів підлітки купували у магазинах легкозаймисту речовину, а вночі – палили військові автомобілі.

Наразі правоохоронці встановлюють замовників злочину та перевіряють версію вчинення підпалів на замовлення спецслужб РФ.

Новости Днепра про У Кам'янському затримали двох підлітків, які палили автівки волонтерів та військових

Обом неповнолітнім повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 ККУ – умисне пошкодження чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

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Новости Днепра про У Кам'янському затримали двох підлітків, які палили автівки волонтерів та військовихУкраїнська

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