У Кам’янському затримали двох підлітків, які палили автівки волонтерів та військових

17-річного хлопця і дівчину із Кам’янського підозрюють у підпалі автомобілів військового та волонтера 26 червня та 4 липня, повідомили в Нацполіції.
За даними слідства, напередодні скоєння злочинів підлітки купували у магазинах легкозаймисту речовину, а вночі – палили військові автомобілі.
Наразі правоохоронці встановлюють замовників злочину та перевіряють версію вчинення підпалів на замовлення спецслужб РФ.
Обом неповнолітнім повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 ККУ – умисне пошкодження чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.
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