Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кам’янському з картки пенсіонерки вкрали понад 50 тис грн

Сьогодні 06:45
просмотров

У Кам’янському раніше судимий 33-річний чоловік скористався банківською карткою 71-річної потерпілої та викрав понад 50 тисяч гривень.

Новости Днепра про У Кам’янському з картки пенсіонерки вкрали понад 50 тис грн

Він спочатку прийшов до сина жінки, але той відмовив у позиченні. Виходячи з квартири, гість викрав гаманець з грошима та банківською карткою, яка належить жінці. Про це повідомили у ГУНП у Дніпропетровській області.

«За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кам’янському з картки пенсіонерки вкрали понад 50 тис грнУкраїнська Новости Днепра про У Кам’янському з картки пенсіонерки вкрали понад 50 тис грнРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В’їхала на подвір’я храму: подробиці інциденту з п’яною водійкою на Червоному Камені
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    В’їхала на подвір’я храму: подробиці інциденту з п’яною водійкою на Червоному Камені

    Сьогодні містяни налякано тікали врізнобіч в одному з районів міста.…

    У Дніпрі біля ТРЦ “Мост-Сіті” водій влетів у зупинку (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    У Дніпрі біля ТРЦ “Мост-Сіті” водій влетів у зупинку (ВІДЕО)

    Аварія сталася біля ТПЦ "Мост-Сіті".

    На війні загинув 33-річний солдат із Дніпропетровської області Євген Кукачов
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    На війні загинув 33-річний солдат із Дніпропетровської області Євген Кукачов

    19 грудня, захищаючи Україну від росіян, загинув солдат із Дніпропетровської…

    Війська РФ зазнають великих втрат і намагаються просунутися на трьох напрямках, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Вчора 19:45
    Війська РФ зазнають великих втрат і намагаються просунутися на трьох напрямках, – Генштаб

    Війська РФ, втрачаючи багато живої сили, продовжують зосереджуватися на веденні…

    Наверх