У Кам’янському з картки пенсіонерки вкрали понад 50 тис грн

Він спочатку прийшов до сина жінки, але той відмовив у позиченні. Виходячи з квартири, гість викрав гаманець з грошима та банківською карткою, яка належить жінці. Про це повідомили у ГУНП у Дніпропетровській області.
«За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні містяни налякано тікали врізнобіч в одному з районів міста.…
Аварія сталася біля ТПЦ "Мост-Сіті".
19 грудня, захищаючи Україну від росіян, загинув солдат із Дніпропетровської…
Війська РФ, втрачаючи багато живої сили, продовжують зосереджуватися на веденні…