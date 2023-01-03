У Кам’янському з картки пенсіонерки вкрали понад 50 тис грн

У Кам’янському раніше судимий 33-річний чоловік скористався банківською карткою 71-річної потерпілої та викрав понад 50 тисяч гривень.

Він спочатку прийшов до сина жінки, але той відмовив у позиченні. Виходячи з квартири, гість викрав гаманець з грошима та банківською карткою, яка належить жінці. Про це повідомили у ГУНП у Дніпропетровській області.

«За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

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