У Кам’янському внаслідок обстрілу чоловік отримав опіки - Днепр Инфо
У Кам’янському внаслідок обстрілу чоловік отримав опіки
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Сегодня 12:52

У Кам’янському відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої атаки.

Новости Днепра про У Кам’янському внаслідок обстрілу чоловік отримав опіки

Постраждалого з опіками госпіталізували до лікарні. Там йому надають всю необхідну допомогу. Лікарі оцінюють його стан як середній.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Він також додав, що внаслідок удару по Кам’янському загинув 38-річний чоловік.

“Станом на зараз відомо про потерпілого з опіками. Його госпіталізували – надають всю необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середній. Щодо загиблого, то ним виявився 38-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким…”, – повідомив Сергій Лисак.

Нагадаємо, о 11:04 у Дніпропетровській області оголосили тривогу. О 11:06 мешканці Дніпра та області почули вибух. В ОВА повідомили, що вибух пролунав у Кам’янському. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова ДніпроОВА Сергій Лисак. Моніторингові чати також повідомляли про можливі повторні пуски ракет. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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