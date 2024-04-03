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  • У Кам’янському тополя впала на зупинку, де стояли люди: подробиці від медиків

У Кам’янському тополя впала на зупинку, де стояли люди: подробиці від медиків

Сьогодні 17:07
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Під час буревію, який накрив область 2 квітня, постраждало троє жителів Кам'янського.

Новости Днепра про У Кам'янському тополя впала на зупинку, де стояли люди: подробиці від медиків

У вівторок, 2 квітня в Кам’янському через сильний вітер впала тополя. Кремезне дерево звалилося на зупинку, де в той момент були люди – дві жінки та чоловік. На місце вирушили медики, розповіла начальниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева. 

Медик каже, що він сильного вітру на зупинку, де були люди впала тополя. У постраждалих були численні забої. 

Всім постраждалим надана екстрена медична допомога в повному обсязі: з фіксацією хребта поперекового і шийного відділу, внутрішньовенним доступом, знеболенням і інфузією розчинів, – розповідає Лариса.

У жінок – закриті черепно-мозкові травми, забій хребта грудного відділу, а у чоловіка – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та підозра на перелам поперекового відділу хребта.

Усіх трьох забрали до лікарні. Наразі вони під наглядом лікарів.

Дерево, яке упало на зупинку, вже прибрали. 

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Новости Днепра про У Кам'янському тополя впала на зупинку, де стояли люди: подробиці від медиківУкраїнська

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