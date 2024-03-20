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У Кам’янському син вбив стареньку матір, бо та його розбудила вночі

Сьогодні 11:19
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У Кам'янському на Дніпропетровщині син вбив матір, бо та розбудила його вночі.

Новости Днепра про У Кам'янському син вбив стареньку матір, бо та його розбудила вночі

Моторошне вбивство трапилося у Кам’янському на Дніпропетровщині. Як повідомили у Нацполіції, вночі 16 березня 35-річний чоловік вбив свою матір.

Правоохоронцям чоловік розповів, що його 72-річна матір розбудила його посеред ночі, бо потребувала допомоги. Через це син розлютився на стареньку родичку та сильно її побив.

Зігнавши свою злість, чоловік пішов спати.

На жаль, травми виявилися несумісними із життям, тому матір зловмисника померла.

За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про У Кам'янському син вбив стареньку матір, бо та його розбудила вночіУкраїнська Новости Днепра про У Кам'янському син вбив стареньку матір, бо та його розбудила вночіРусский

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