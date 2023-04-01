У Кам’янському раптово померла відома вчителька Валерія Кремень

У Кам'янському померла відома вчителька, заступниця директора з виховної роботи ліцею №3 Валерія Кремень. Жінка пішла із життя раптово.

Про гірку втрату повідомила директорка ліцею Людмила Нагай у Facebook.

Вона не уточнила, від чого саме померла молода колега, а також не назвала її точний вік. Проте, проаналізувавши сторінку Валерії в соцмережах, можна дійти висновку, що їй було не більше 33-х років. Вона працювала у навчальному закладі з 2012-го. У померлої залишився чоловік, з яким вони одружилися у 2018-му.

“Невимовне горе спіткало колектив Ліцею №3. Раптово пішла з життя Кремень Валерія Віталіївна, заступниця директора з виховної роботи. Креативна, любляча, яскрава, сонячна, людяна, світла та неповторна, справжня українка. Який жаль, коли у небуття відходять такі молоді люди! Втрата непоправна! Звістка про смерть – шок для усіх! Висловлюємо щирі співчуття родині Валерії, близьким та рідним, друзям, колегам, учням, батькам учнів, яких навчала Валерія Віталіївна. Спочивай з миром, сонечко, про який ти так мріяла! Наша любов до тебе безмежна і ніколи не закінчиться”, – написала директорка закладу.

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