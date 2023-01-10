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  • У Кам’янському районі у приватному будинку згоріли жінка та її малолітня донька

У Кам’янському районі у приватному будинку згоріли жінка та її малолітня донька

Сьогодні 10:00
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Мати та її малолітня донька загинули під час пожежі у Кам'янському районі 10 січня.

Новости Днепра про У Кам'янському районі у приватному будинку згоріли жінка та її малолітня донька

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Вночі пожежа спалахнула у будинку на вулиці Чкалова у селищі Дніпровське. На місце події направили рятувальників із Верхньодніпровська та Кам’янського.

На момент прибуття надзвичайників 40-річний господар будинку зумів вибратися надвір. Він отримав численні опіки. У будинку залишалися 34-річна жінка та її 4-річна донька.

Співробітники ДСНС відразу ж розпочали гасіння вогню. На жаль, врятувати жінку та дитину не вдалося. Їхні обгорілі тіла змогли знайти лише після того, як вогонь був приборканий.

Новости Днепра про У Кам'янському районі у приватному будинку згоріли жінка та її малолітня донька

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Новости Днепра про У Кам'янському районі у приватному будинку згоріли жінка та її малолітня донькаУкраїнська Новости Днепра про У Кам'янському районі у приватному будинку згоріли жінка та її малолітня донькаРусский

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