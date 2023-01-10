У Кам’янському районі у приватному будинку згоріли жінка та її малолітня донька

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Вночі пожежа спалахнула у будинку на вулиці Чкалова у селищі Дніпровське. На місце події направили рятувальників із Верхньодніпровська та Кам’янського.
На момент прибуття надзвичайників 40-річний господар будинку зумів вибратися надвір. Він отримав численні опіки. У будинку залишалися 34-річна жінка та її 4-річна донька.
Співробітники ДСНС відразу ж розпочали гасіння вогню. На жаль, врятувати жінку та дитину не вдалося. Їхні обгорілі тіла змогли знайти лише після того, як вогонь був приборканий.
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