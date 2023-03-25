У Кам’янському попрощалися із героєм, який загинув у бою на Луганщині

У суботу, 25 березня, у Кам'янському Дніпропетровської області попрощалися із українським воїном, який загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання.

Старшому солдату Сергію Роюку було 52 роки. У нього залишилися дружина та син.

Про його загибель повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов на особистій сторінці у Facebook.

Упродовж 1988-1990 років Сергій Дмитрович проходив строкову військову службу. Згодом працював в ТзОВ «Торговий Дім Міст Експрес». 11 липня 2022 року був мобілізований та став до лав Національної Гвардії України.

Він боронив Україну та всіх її громадян від російської агресії, за що 17 березня віддав своє життя.

“Доземний уклін воїну-захиснику! Вічна пам’ять і слава Герою!”, – написав Білоусов.

Загиблого воїна поховали на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній у рідному місті.

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