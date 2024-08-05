У Кам’янському планують під час війни відреконструювати ліцей за понад 160 млн гривень

На реконструкцію ліцею в Кам'янському хочуть витратити понад 160 млн гривень.

У Кам’янському Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради збирається витратити понад 160 млн гривень на реконструкцію одного із ліцеїв. На це звернули увагу місцеві жителі.

На сайті Держзакупівель онлайн зазначається, що міська рада Кам’янського хоче відреконструювати будівлю комунального закладу “Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна”. На це готові дати 161 054 382 грн.

Деталей про закупівлю небагато. Відомо, що майбутній підрядник має виконати роботи до кінця 2025 року. Торги мають пройти 16 серпня, а заявки приймають до 12 числа цього місяця.

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