У Кам’янському ногу 21-річного працівника затягнуло у працюючий механізм

У Кам'янському на Дніпропетровщині травмувався працівник.

Про це розповіла керівниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

Як повідомила медик, виклик надійшов 27 листопада об 11:16. Працівники повідомили, що їхній колега травмував ногу. На місце виїхала бригада інтенсивної терапії. З’ясувалося, що ногу 21-річного чоловіка затягнуло у працюючий механізм на виробництві. Внаслідок цього у нього пошкодилися м’язи та кістки нижньої кінцівки.

Медики знеболили чоловіка, зупинили кровотечу, ввели інфузію розчинів, іммобілізували ногу та відправили до лікарні. Діагноз – розтрощення м’язів і кісток стопи, гомілки і стегна лівої нижньої кінцівки. Перелам лівого колінного і тазостегнового суглоба. Гіповолемічний шок.

Наразі чоловік під наглядом медиків, які надають йому всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у потягу Дніпро – Київ помер чоловік.

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