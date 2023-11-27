У Кам’янському ногу 21-річного працівника затягнуло у працюючий механізм

Про це розповіла керівниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.
Як повідомила медик, виклик надійшов 27 листопада об 11:16. Працівники повідомили, що їхній колега травмував ногу. На місце виїхала бригада інтенсивної терапії. З’ясувалося, що ногу 21-річного чоловіка затягнуло у працюючий механізм на виробництві. Внаслідок цього у нього пошкодилися м’язи та кістки нижньої кінцівки.
Медики знеболили чоловіка, зупинили кровотечу, ввели інфузію розчинів, іммобілізували ногу та відправили до лікарні. Діагноз – розтрощення м’язів і кісток стопи, гомілки і стегна лівої нижньої кінцівки. Перелам лівого колінного і тазостегнового суглоба. Гіповолемічний шок.
Наразі чоловік під наглядом медиків, які надають йому всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у потягу Дніпро – Київ помер чоловік.
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