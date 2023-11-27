Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кам’янському ногу 21-річного працівника затягнуло у працюючий механізм

У Кам’янському ногу 21-річного працівника затягнуло у працюючий механізм

Сьогодні 17:47
просмотров

У Кам'янському на Дніпропетровщині травмувався працівник.

Новости Днепра про У Кам'янському ногу 21-річного працівника затягнуло у працюючий механізм

Про це розповіла керівниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева. 

Як повідомила медик, виклик надійшов 27 листопада об 11:16. Працівники повідомили, що їхній колега травмував ногу. На місце виїхала бригада інтенсивної терапії. З’ясувалося, що ногу 21-річного чоловіка затягнуло у працюючий механізм на виробництві. Внаслідок цього у нього пошкодилися м’язи та кістки нижньої кінцівки. 

Медики знеболили чоловіка, зупинили кровотечу, ввели інфузію розчинів, іммобілізували ногу та відправили до лікарні. Діагноз – розтрощення м’язів і кісток стопи, гомілки і стегна лівої нижньої кінцівки. Перелам лівого колінного і тазостегнового суглоба. Гіповолемічний шок.

Наразі чоловік під наглядом медиків, які надають йому всю необхідну допомогу. 

Новости Днепра про У Кам'янському ногу 21-річного працівника затягнуло у працюючий механізм

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у потягу Дніпро – Київ помер чоловік. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кам'янському ногу 21-річного працівника затягнуло у працюючий механізмУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Інопланетні софіти: у Дніпрі зафіксували рідкісне атмосферне явище (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:14
Інопланетні софіти: у Дніпрі зафіксували рідкісне атмосферне явище (ФОТО)

У небі над Дніпром помітили "сонячний стовп".

З дитбунку в Дніпрі потрапила у Голлівуд: у нових “Голодних Іграх” та “Барбі” знялася українка
Новини Дніпра
Сьогодні 16:11
З дитбунку в Дніпрі потрапила у Голлівуд: у нових “Голодних Іграх” та “Барбі” знялася українка

У нових "Голодних Іграх" знялася українка Софія Санчес.

ТОП-5 незвичайних зимових розваг у Дніпрі: ціни та адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 15:28
ТОП-5 незвичайних зимових розваг у Дніпрі: ціни та адреси

Незважаючи на те, що на календарі поки що кінець осені…

У грудні з Дніпра їхатиме новий прямий потяг до Польщі: ціна та розклад
Новини Дніпра
Сьогодні 14:58
У грудні з Дніпра їхатиме новий прямий потяг до Польщі: ціна та розклад

З 9 грудня почне курсувати новий потяг до Польщі.

Наверх