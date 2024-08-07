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У Кам’янському невідомі розтрощили паркан храму ПЦУ

Сьогодні 21:27
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У Кам'янському на Дніпропетровщині потрощили паркан на території церкви.

Новости Днепра про У Кам’янському невідомі розтрощили паркан храму ПЦУ

Інцидент стався біля храму Козацької церкви Пресвятої Покрови, що на вулиці Сергія Слісаренка (Черемушки). Про це повідомив настоятель  Козацької церкви Пресвятої Покрови, ієромонах Феодосій (Алісов).

Поки що не ідентифікована особа пошкодила церковний паркан, зруйнувавши одну з його секцій.

Настоятель закликає того, хто має відношення до цієї руйнації, прийти до церкви та відновити знищений елемент огорожі.

За словами місцевих, це міг зробити водій автівки, який невдало здавав назад. Зафіксувати за допомогою вуличних відеокамер цей інцидент, на жаль, не вдалось, оскільки ця ділянка поза зоною їх покриття.

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Новости Днепра про У Кам’янському невідомі розтрощили паркан храму ПЦУУкраїнська

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