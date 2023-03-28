У Кам’янському на ходу спалахнула машина (ФОТО)

У Кам'янському на проспекті Наддніпрянський легкове авто "Fiat DOBLO" загорілося під час руху.

Про це пише ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

Отримавши повідомлення про спалах, на місце відразу прибули рятувальники.

З’ясувалося, що під час руху машина раптово спалахнула. Полум’я перекинулося на моторний відсік та на салон авто.

На щастя, ніхто не постраждав.

Завдяки злагодженій роботі рятувальників полум’я вдалося загасити за 10 хвилин. 6 працівників надзвичайної служби було залучено до цього виклику.

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