У Кам’янському місцевий мешканець у квартирі тримав гранати (ФОТО)

У поліцію Кам'янського повідомили, що 41-річний місцевий житель може бути причетним до незаконного обігу зброї.

Про це пише ГУ НП у Дніпропетровській області.

30 січня правоохоронці провели у фігуранта санкціонований судом обшук. Під час слідчих дій в квартирі та гаражі підозрюваного правоохоронці виявили боєприпаси. Загалом у чоловіка вилучили чотири гранати та чотири запали. Серед вилученого – гранати RG-4, DM – 61, DM – 51, М – 67.

31 січня зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі викрили торговця зброєю.

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