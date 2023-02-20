У Кам’янському двоє дітей провалилися під кригу

У Кам'янському двоє хлопчиків провалилися під кригу на Лівобережному каналі.

Хлопчики гуляли кригою в малолюдному місці і провалилися. Їх дивом помітив перехожий, який миттєво кинувся на допомогу та витяг з води.

Як кажуть місцеві жителі, в цьому місці дуже сильна течія і якби не чоловік, який врятував дітей, трагедії було б не уникнути.

Джерело: “Дніпро Оперативний“

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