Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кам’янському двоє дітей провалилися під кригу

Сьогодні 06:45
просмотров

У Кам'янському двоє хлопчиків провалилися під кригу на Лівобережному каналі.

Новости Днепра про У Кам'янському двоє дітей провалилися під кригу

Хлопчики гуляли кригою в малолюдному місці і провалилися. Їх дивом помітив перехожий, який миттєво кинувся на допомогу та витяг з води.

Як кажуть місцеві жителі, в цьому місці дуже сильна течія і якби не чоловік, який врятував дітей, трагедії було б не уникнути.

Джерело: “Дніпро Оперативний

Читайте також:

Новости Днепра про У Кам'янському двоє дітей провалилися під кригуУкраїнська Новости Днепра про У Кам'янському двоє дітей провалилися під кригуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Де у Дніпрі можна побачити вікна з куполами (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 20:11
    Де у Дніпрі можна побачити вікна з куполами (ФОТО)

    У Дніпрі помітили храм з куполами на першому поверсі.

    У ДТЕК розповіли, чи є ліміти на електроенергію на 20 лютого для Дніпра та області
    Новини Дніпра
    Вчора 19:36
    У ДТЕК розповіли, чи є ліміти на електроенергію на 20 лютого для Дніпра та області

    У Дніпрі 20 лютого знову не планують вимикати світло.

    Рятувальниця, яка 7 місяців провела в лікарні Німеччини, повернулася до Дніпра: “Цінуємо кожну хвилину”
    Новини Дніпра
    Вчора 18:13
    Рятувальниця, яка 7 місяців провела в лікарні Німеччини, повернулася до Дніпра: “Цінуємо кожну хвилину”

    Рятувальниця із Дніпра, яка отримала серйозне поранення в квітні минулого…

    У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 17:00
    У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)

    Рятувальники в Дніпрі двічі за день допомагали жінкам, які не…

    Наверх