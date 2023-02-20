У Кам’янському двоє дітей провалилися під кригу

Хлопчики гуляли кригою в малолюдному місці і провалилися. Їх дивом помітив перехожий, який миттєво кинувся на допомогу та витяг з води.
Як кажуть місцеві жителі, в цьому місці дуже сильна течія і якби не чоловік, який врятував дітей, трагедії було б не уникнути.
Джерело: “Дніпро Оперативний“
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі помітили храм з куполами на першому поверсі.
У Дніпрі 20 лютого знову не планують вимикати світло.
Рятувальниця із Дніпра, яка отримала серйозне поранення в квітні минулого…
Рятувальники в Дніпрі двічі за день допомагали жінкам, які не…