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  • У Кам’янському чоловік забив до смерті жінку та закопав у дворі будинку

У Кам’янському чоловік забив до смерті жінку та закопав у дворі будинку

Сьогодні 07:15
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Жінка прийшла до 36-річного чоловіка.

Новости Днепра про У Кам'янському чоловік забив до смерті жінку та закопав у дворі будинку

Між ними стався конфлікт, у ході якого чоловік накинувся на жінку та забив її до смерті. Чоловік вирішив заховати тіло та закопав померлу у дворі свого будинку.

Наступної ночі правоохоронці отримали анонімний дзвінок, їм повідомили про труп у дворі одного з будинків. 
Поліція виїхала на місце і перевіривши територію двору виявила труп жінки з ознаками насильницької смерті. Вона була закопана біля теплиці. 

Правоохоронці зібрали докази та довели причетність власника будинку до вбивства. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. До суду чоловіка триматимуть під вартою.

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Новости Днепра про У Кам'янському чоловік забив до смерті жінку та закопав у дворі будинкуУкраїнська Новости Днепра про У Кам'янському чоловік забив до смерті жінку та закопав у дворі будинкуРусский

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