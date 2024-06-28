У Кам’янському чоловік ледве не зарізав собаку сусіда через сварку - Днепр Инфо
У Кам’янському чоловік ледве не зарізав собаку сусіда через сварку
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Сегодня 13:26

У Кам’янському чоловік намагався вбити собаку.

Новости Днепра про У Кам’янському чоловік ледве не зарізав собаку сусіда через сварку

Інцидент стався 26 червня на вулиці Генерала Глаголєва. Там між дідусем з собакою та чоловіком, який гуляв з дружиною та дитиною, виникла сварка. Під час суперечки власник собаки почав погрожувати, що спустить її. Тоді нападник дістав ніж та вдарив ним пса два рази. Ситуація відбувалася на очах його та інших дітей.

Новости Днепра про У Кам’янському чоловік ледве не зарізав собаку сусіда через сварку

Про це повідомили в місцевих пабліках та опублікували моторошні відео.

Очевидці підтвердили, що собака була на повідку й у наморднику і не несла шкоди іншим. Тварину забрали до лікарні у важкому стані. Зараз ветеринари борються за його життя.

Господарі шукають свідків події.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі невідомі познущалися з домашнього кота.

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Новости Днепра про У Кам’янському чоловік ледве не зарізав собаку сусіда через сваркуУкраїнська Новости Днепра про У Кам’янському чоловік ледве не зарізав собаку сусіда через сваркуРусский

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