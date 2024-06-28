У Кам’янському чоловік ледве не зарізав собаку сусіда через сварку

У Кам’янському чоловік намагався вбити собаку.

Інцидент стався 26 червня на вулиці Генерала Глаголєва. Там між дідусем з собакою та чоловіком, який гуляв з дружиною та дитиною, виникла сварка. Під час суперечки власник собаки почав погрожувати, що спустить її. Тоді нападник дістав ніж та вдарив ним пса два рази. Ситуація відбувалася на очах його та інших дітей.

Про це повідомили в місцевих пабліках та опублікували моторошні відео.

Очевидці підтвердили, що собака була на повідку й у наморднику і не несла шкоди іншим. Тварину забрали до лікарні у важкому стані. Зараз ветеринари борються за його життя.

Господарі шукають свідків події.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі невідомі познущалися з домашнього кота.

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