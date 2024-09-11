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У Кам’янському через ворожу атаку є загиблий та постраждалі

Сьогодні 12:01
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У місті Кам’янське через обстріл загинула людина.

Новости Днепра про У Кам’янському через ворожу атаку є загиблий та постраждалі

У Кам’янському районі внаслідок ворожої атаки є загиблий. Також відомо про постраждалих.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак. Він також закликав мешканців не ігнорувати повітряну тривогу.

“Кам’янський район…Через атаку росіян є загиблий. Не минулося і без постраждалих. В області триває тривога. Не ігноруйте”, – написав Сергій Лисак.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що поранено декілька осіб. Зараз лікарі надають їм необхідну допомогу. 

“Російська армія вдарила по Камʼянському району. На жаль, загинула людина, декілька осіб – поранені. Кожному медики надають необхідну медичну допомогу. Щирі співчуття рідним загиблого… За кожен військовий злочин, скоєний проти України, буде справедлива відплата!”, – написав Микола Лукашук. 

Нагадаємо, у о 11:04 у Дніпропетровській області оголосили тривогу. О 11:06 мешканці Дніпра та області почули вибух. В ОВА повідомили, що вибух пролунав у Кам’янському. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова ДніпроОВА Сергій Лисак. Моніторингові чати також повідомляли про можливі повторні пуски ракет. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Новости Днепра про У Кам’янському через ворожу атаку є загиблий та постраждаліУкраїнська

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