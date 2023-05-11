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  • У Кам’янському батько, який бив рідну доньку, вдарив ножем підлітка, що заступився за неї

У Кам’янському батько, який бив рідну доньку, вдарив ножем підлітка, що заступився за неї

Сьогодні 11:43
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У Кам'янському 14-річний хлопець заступився за дівчинку, яку бив батько.

Новости Днепра про У Кам'янському батько, який бив рідну доньку, вдарив ножем підлітка, що заступився за неї

Про цей випадок розповіли в поліції Дніпропетровської області. 

Інцидент стався 9 травня, близько 17:50, на території стадіону навчального закладу. Між батьком та його донькою виник конфлікт, під час якого 36-річний чоловік вдарив дівчинку кулаком в живіт. 

Свідком цього став 14-річний підліток, який намагався зупинити чоловіка та заступився за дівчину. Втім, її батько напав на школяра з ножем та поранив його в ногу. Згодом на місце викликали поліцію та швидку, яка ушпиталила хлопця до місцевої лікарні. Зараз з ним все гаразд. 

Пізніше поліціянти поспілкувалися з постраждалими та вислухали їхню версію події. 

Як виявилося, нападником був 36-річний мешканець іншої області. Чоловіка затримали за скоєння хуліганських дій відносно неповнолітнього. Крім цього, слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом побиття дівчини. 

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Новости Днепра про У Кам'янському батько, який бив рідну доньку, вдарив ножем підлітка, що заступився за неїУкраїнська

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