У Кам’янському авто збило переселенця з Луганщини: у нього перелом черепа

Про це стало відомо з повідомлення у Facebook.
20-річний чоловік лежав на проїжджій частині дороги біля пішохідного переходу. Йому надали всю необхідну допомогу та поставили діагноз «Відкрита черепно-мозкова травма. Перелом основи черепу. Кома 2 ст».
Постраждалий знаходиться у реанімації.
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