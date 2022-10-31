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  • У Кам’янському авто збило переселенця з Луганщини: у нього перелом черепа

У Кам’янському авто збило переселенця з Луганщини: у нього перелом черепа

Сьогодні 09:00
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У Кам’янському переселенець із Луганської області потрапив під колеса авто. На місце терміново прибула бригада місцевої станції ОЦ ЕМД та МК.

Новости Днепра про У Кам’янському авто збило переселенця з Луганщини: у нього перелом черепа

Про це стало відомо з повідомлення у Facebook.

20-річний чоловік лежав на проїжджій частині дороги біля пішохідного переходу. Йому надали всю необхідну допомогу та поставили діагноз «Відкрита черепно-мозкова травма. Перелом основи черепу. Кома 2 ст».

Постраждалий знаходиться у реанімації.

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Новости Днепра про У Кам’янському авто збило переселенця з Луганщини: у нього перелом черепаУкраїнська Новости Днепра про У Кам’янському авто збило переселенця з Луганщини: у нього перелом черепаРусский

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