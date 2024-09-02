У Кам’янському 17-річний підліток навмисне підпалив піцерію, п’ять крамниць та автівку

У Кам'янському підліток підпалив піцерію та автівку.

Поліцейські Кам’янського повідомили про підозру 17-річному юнаку, який навмисно підпалив автомобіль та торговельні заклади.

Під час пожеж люди не постраждали, але вогнем знищено цивільний автомобіль та п’ять торговельних об’єктів, повідомили в Нацполіції.

Надзвичайні події сталися 24 та 25 серпня вночі на лівобережжі Кам’янського.

У першому випадку підозрюваний кинув підпалений папір в щілину вікна автомобіля, який був припаркований у дворі будинку. Авто спалахнуло миттєво.

На цьому підліток не зупинився і наступного дня підпалив купу паперу між двома торговельними об’єктами. Внаслідок підпалу відбулося загоряння п’яти крамниць.

Зловмисником виявився 17-річний місцевий юнак, якому вже повідомили про підозру.

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