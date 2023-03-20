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У Кабміні визначилися з новим очільником МОН: що про нього відомо

Сьогодні 18:08
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В Кабміні визначилися з новим міністром освіти.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

За його словами, у Верховну Раду відправили подання прем’єр-міністра про призначення нових очільників профільних міністерства. 

Очільником Міністерства науки та освіти України замість Сергія Шкарлета стане Оксен Лісовий, колишній директор Укрзалізниці Олександр Камишін очолить міністерство стратегічних галузей промисловості, а нинішній глава Мінцифри Михайло Федоров стане віце-прем’єром по питанням інновацій.

Новости Днепра про У Кабміні визначилися з новим очільником МОН: що про нього відомо

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді звільнили Сергія Шкарлета, а Олександр Камишін пішов з Укрзалізниці.

Що відомо про нового міністра освіти?

Якщо з діяльністю Михайла Федорова та Олександра Камишіна всі знайомі, то про Оксена Лісового ми дізналися нещодавно. 

Оксен Лісовий народився на Київщині в родині філософа та педагогині. Йому 50 років. 

Навчався на художника-кераміка у Решетилівському художньому училищі народних промислів, закінчив Київський державний інститут культури за спеціальністю «бібліотечно-інформаційні системи».

Працював учителем у Києво-Могилянському колегіумі та тренером із фехтування. У 2010 році очолив Малу академію наук України (МАН). Має ступінь кандидата філософських наук із філософської антропології, у 2015 році отримав вчене звання доцента.

У 2012 році Оксен Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти, у 2021 році отримав почесне звання Заслужений працівник освіти України. 

З перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем в ЗСУ та бере участь в бойових діях в складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Дистанційно продовжує виконувати обов’язки директора МАН. Воював поблизу Словʼянська, Краматорська та Кремінної.

Освітяни позитивно оцінюють кандидатуру нового міністра освіти.

Новости Днепра про У Кабміні визначилися з новим очільником МОН: що про нього відомо

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