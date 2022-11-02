У Херсонській області загинули два бійця з Новомосковська

У війни за свободу України загинули два бійця з Новомосковська – старший солдат Андрій Підкевич та лейтенант Роман Авраменко.

Про це повідомляє міськийо голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

На початку повномасштабного вторгнення Андрій одразу пішов захищати країну. Він був водієм саперного відділення інженерно-саперного взводу 97-го піхотного батальйону. Отримав поранення поблизу Нововоскресенського у Херсонській області. Помер в одній із Криворізьких лікарень.

Роман був командиром аеромобільного взводу. Загинув під час боїв у Херсонській області в районі Білогірки. Побратими згадують Романа, як вірного та сміливого воїна.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: