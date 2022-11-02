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У Херсонській області загинули два бійця з Новомосковська

Сьогодні 21:15
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У війни за свободу України загинули два бійця з Новомосковська – старший солдат Андрій Підкевич та лейтенант Роман Авраменко.

Новости Днепра про У Херсонській області загинули два бійця з Новомосковська

Про це повідомляє міськийо голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

На початку повномасштабного вторгнення Андрій одразу пішов захищати країну. Він був водієм саперного відділення інженерно-саперного взводу 97-го піхотного батальйону. Отримав поранення поблизу Нововоскресенського у Херсонській області. Помер в одній із Криворізьких лікарень. 

Роман був командиром аеромобільного взводу. Загинув під час боїв у Херсонській області в районі Білогірки. Побратими згадують Романа, як вірного та сміливого воїна. 

Новости Днепра про У Херсонській області загинули два бійця з Новомосковська

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