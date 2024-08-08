У Helsi зʼявились швидкі цілодобові онлайн-консультації лікарів: скільки це коштує

Тепер через Helsi в режимі 24/7 можна буде отримати онлайн-консультацію лікаря, повідомив гендиректор медичного сервісу Євген Донець в ефірі телемарафону.
Ця інновація дозволяє пацієнтам отримати професійну медичну консультацію в будь-який час доби, не виходячи з дому. За його словами, тепер 24/7 українці можуть записатися до лікаря, аби отримати фахову пораду.
Це швидкі медичні консультації, фактично як викликати таксі. Якщо у вас щось не так зі здоров’ям або ви за щось переживаєте, ви просто заходите в застосунок, обираєте лікаря і лікар протягом 15 хвилин з вами звʼязується, – пояснив Донець.
Вартість послуги варіюється залежно від часу доби:
Донець зазначив, що нині загалом 12% всіх консультацій лікарі надають телефоном.
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