У Helsi зʼявились швидкі цілодобові онлайн-консультації лікарів: скільки це коштує

Український медичний сервіс Helsi запровадив послугу швидких онлайн-консультацій, доступних цілодоб

Тепер через Helsi в режимі 24/7 можна буде отримати онлайн-консультацію лікаря, повідомив гендиректор медичного сервісу Євген Донець в ефірі телемарафону.

Ця інновація дозволяє пацієнтам отримати професійну медичну консультацію в будь-який час доби, не виходячи з дому. За його словами, тепер 24/7 українці можуть записатися до лікаря, аби отримати фахову пораду.

Це швидкі медичні консультації, фактично як викликати таксі. Якщо у вас щось не так зі здоров’ям або ви за щось переживаєте, ви просто заходите в застосунок, обираєте лікаря і лікар протягом 15 хвилин з вами звʼязується, – пояснив Донець.

Вартість послуги варіюється залежно від часу доби:

денна консультація коштує 250 гривень,

нічна – 350 гривень.

Донець зазначив, що нині загалом 12% всіх консультацій лікарі надають телефоном.

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