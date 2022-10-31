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У ГУР розповіли, скільки двійників у путіна

Сьогодні 19:15
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Президент країни-терористки путін використовує щонайменше трьох двійників.

Новости Днепра про У ГУР розповіли, скільки двійників у путіна

Для більшої схожості з очільником кремля їм навіть зробили пластичні операції.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з’являються, але скільки їх усього, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, – це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини, – наголосив Буданов.

За словами очільника ГУР, раніше двійники путіна замінювали його лише в “особливих випадках”. Проте зараз залучення двійників – це “звичайна практика”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що начальник ГУР розповів про двійників кривавого диктатора (відео)

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