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У ГУР розповіли, що росіяни можуть піти в новий наступ у трьох областях України

Сьогодні 15:22
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Новий наступ військ рф може відбутися в трьох областях України. Кремль продовжує мобілізацію і не має наміру припиняти війну.
Новости Днепра про У ГУР розповіли, що росіяни можуть піти в новий наступ у трьох областях України

ЕШЕЛОНИ ТЕХНІКИ РФ.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, йдеться про Запорізьку область та території Донбасу.

Ми визначили, що наступи військ рф може бути у Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, на Запоріжжі, – наголосив він.

Представник ГУР уточнив, що на Херсонщині та в тимчасово окупованому Криму російські війська вестимуть оборону.

За словами Скібіцького, ворог планує наступ на сході та півдні нашої країни навесні та влітку цього року. Саме тому Кремль ініціював мобілізацію ще до 500 тис. призовників. 

У січні 2023 року ми зафіксували, що росія планує мобілізувати до війська від 300 до 500 тис. людей – для забезпечення проведення наступальних операцій на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року, – розповів представник ГУР.

За прогнозами розвідки, нова хвиля мобілізації в рф триватиме до двох місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий астролог Влад Росс назвав точний місяць нашої перемоги.

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