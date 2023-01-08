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  • У ГУР розповіли, коли росіяни знову можуть масовано вдарити ракетами по Україні

У ГУР розповіли, коли росіяни знову можуть масовано вдарити ракетами по Україні

Сьогодні 17:39
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Сьогодні чи завтра армія рф може провести чергову ракетну атаку на Україну.

Новости Днепра про У ГУР розповіли, коли росіяни знову можуть масовано вдарити ракетами по Україні

Про це заявив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

Український розвідник зазначив:

Сьогодні чи завтра може бути нова атака росії на інфраструктуру України. Температури падають, а росіяни не атакували нас уже кілька днів.

Також Скібіцький сказав, що українські воїни зроблять усе можливе, аби завершити війну між Україною та росією цього року. Головною метою є вихід до кордонів нашої країни 1991 року.

Ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб досягти завершення війни цьогоріч. Це також залежить від того, як розвиватимуться економічні справи в росії і чи залишатиметься економічний тиск високим, – заявив Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що це також залежить й від того, чи залишиться міжнародна підтримка України такою ж сильною, як сьогодні.

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