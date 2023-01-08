У ГУР розповіли, коли росіяни знову можуть масовано вдарити ракетами по Україні

Сьогодні чи завтра армія рф може провести чергову ракетну атаку на Україну.

Про це заявив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

Український розвідник зазначив:

Сьогодні чи завтра може бути нова атака росії на інфраструктуру України. Температури падають, а росіяни не атакували нас уже кілька днів.

Також Скібіцький сказав, що українські воїни зроблять усе можливе, аби завершити війну між Україною та росією цього року. Головною метою є вихід до кордонів нашої країни 1991 року.

Ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб досягти завершення війни цьогоріч. Це також залежить від того, як розвиватимуться економічні справи в росії і чи залишатиметься економічний тиск високим, – заявив Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що це також залежить й від того, чи залишиться міжнародна підтримка України такою ж сильною, як сьогодні.

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