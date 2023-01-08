У ГУР розповіли, коли росіяни знову можуть масовано вдарити ракетами по Україні

Про це заявив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький.
Український розвідник зазначив:
Сьогодні чи завтра може бути нова атака росії на інфраструктуру України. Температури падають, а росіяни не атакували нас уже кілька днів.
Також Скібіцький сказав, що українські воїни зроблять усе можливе, аби завершити війну між Україною та росією цього року. Головною метою є вихід до кордонів нашої країни 1991 року.
Ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб досягти завершення війни цьогоріч. Це також залежить від того, як розвиватимуться економічні справи в росії і чи залишатиметься економічний тиск високим, – заявив Скібіцький.
Представник ГУР зауважив, що це також залежить й від того, чи залишиться міжнародна підтримка України такою ж сильною, як сьогодні.
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