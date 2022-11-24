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У ГУР розповіли, коли росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні

Сьогодні 13:52
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Росіяни будуть продовжувати ракетні атаки по Україні.

Новости Днепра про У ГУР розповіли, коли росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні

Утім, щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня.

Про це повідомив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо, що періодичність масованих ракетних атак по Україні – це приблизно “тиждень +-“. Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару, – розповів Юсов.

Він підкреслив, що Україна готується до подальшої ефективної роботи, зокрема систем ППО, “але те, що терористичний режим буде продовжувати ці атаки, то це беззаперечно”.

Ми розуміємо, що запаси високоточної зброї у росії значною мірою виснажені, але є багато ракет і не високоточних, ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр – це умовна “норма” і влучання навіть не в об’єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні – це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму рф, – зазначив Юсов.

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