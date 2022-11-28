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У ГУР розповіли, чи можливий наступ з Білорусі

Сьогодні 16:59
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Представник пресслужби Головного управління розвідки України Андрій Юсов пояснив, чи небезпечний Олександр Лукашенко для України.

Новости Днепра про У ГУР розповіли, чи можливий наступ з Білорусі

За його словами, інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Такі фейки вигідні для росії. Так країна-агресор намагається налякати українців.

Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в даному випадку ми бачимо різні цілі, тобто посіяти паніку серед населення, серед українців, зокрема жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об’єктом і цілями цієї інформаційної спеціальної психологічної операції є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було, – розповів Юсов.

Він зазначив, що зараз дуже важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог. Не можна піддаватися на подібного роду провокації.

Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є, і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо, – додав представник ГУР.

За словами Юсова, кількість російського контингенту збільшується на території Білорусі. Однак самої білоруської армії, ударного угруповання, яке могло б зробити подібну операцію, не сформовано.

І якщо сьогоднішніми силами білоруської армії буде проведена така спроба, то це чисте самогубство і для білоруської армії, і для режиму Лукашенка, – резюмував Юсов.

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Новости Днепра про У ГУР розповіли, чи можливий наступ з БілорусіУкраїнська

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