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У ГУР розповіли, чи можлива атака з боку Білорусі зараз

Сьогодні 17:57
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Атаки з боку Білорусі наразі не буде.

Новости Днепра про У ГУР розповіли, чи можлива атака з боку Білорусі зараз

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Атаки України з боку Білорусі не буде зараз. Вони абсолютно не хочуть цього робити. Усе, що коїться у нас у медіапросторі, пов’язане з тематикою Білорусі, це відлуння саме російської спеціальної інформаційної операції. Головна мета цієї операції – посіяти паніку серед суспільства та відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій – там, де йдуть справді бойові дії. Йде наш наступ. Це єдина мета, чого намагаються досягти, – пояснив очільник ГУР МО.

За словами Буданова, на території Білорусі наразі накопичена «виключно оборонна зброя, яку в принципі не можна використати у наступі».

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Новости Днепра про У ГУР розповіли, чи можлива атака з боку Білорусі заразУкраїнська Новости Днепра про У ГУР розповіли, чи можлива атака з боку Білорусі заразРусский

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