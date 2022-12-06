У ГУР розповіли, чи можлива атака з боку Білорусі зараз

Атаки з боку Білорусі наразі не буде.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Атаки України з боку Білорусі не буде зараз. Вони абсолютно не хочуть цього робити. Усе, що коїться у нас у медіапросторі, пов’язане з тематикою Білорусі, це відлуння саме російської спеціальної інформаційної операції. Головна мета цієї операції – посіяти паніку серед суспільства та відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій – там, де йдуть справді бойові дії. Йде наш наступ. Це єдина мета, чого намагаються досягти, – пояснив очільник ГУР МО.