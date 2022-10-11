У годину пік 20% Дніпропетровщини може залишитися без світла, – Лукашук

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його словами, через приліт ворожої ракети пошкоджено одну із підстанцій області. Є руйнації трансформаторів та резервних ліній електропостачання. Енергетики вже на місцях, але наскільки довго доведеться ремонтувати пошкоджене обладнання – невідомо.
Через це є велика вірогідність того, що в області будуть відлючення від електроенергії. Більш як 20% Дніпропетровщини та частина Запоріжжя може залишитися без світла. Крім того, можливі перебої в роботі об’єктів критичної інфраструктури.
Місцева влада просить зменшити електроспоживання, щоб не перевантажувати мережі.
Це дуже важливо. ЗСУ б‘ють ворога на передовій. Ми ж працюємо в тилу задля Перемоги, – зазначив Лукашука.
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