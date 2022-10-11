У годину пік 20% Дніпропетровщини може залишитися без світла, – Лукашук

Приліт ворожої ракети 11 жовтня понівечив одну із високовольтних підстанцій.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, через приліт ворожої ракети пошкоджено одну із підстанцій області. Є руйнації трансформаторів та резервних ліній електропостачання. Енергетики вже на місцях, але наскільки довго доведеться ремонтувати пошкоджене обладнання – невідомо.

Через це є велика вірогідність того, що в області будуть відлючення від електроенергії. Більш як 20% Дніпропетровщини та частина Запоріжжя може залишитися без світла. Крім того, можливі перебої в роботі об’єктів критичної інфраструктури.

Місцева влада просить зменшити електроспоживання, щоб не перевантажувати мережі.

Це дуже важливо. ЗСУ б‘ють ворога на передовій. Ми ж працюємо в тилу задля Перемоги, – зазначив Лукашука.

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