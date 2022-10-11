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У годину пік 20% Дніпропетровщини може залишитися без світла, – Лукашук

Сьогодні 15:05
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Приліт ворожої ракети 11 жовтня понівечив одну із високовольтних підстанцій.

Новости Днепра про У годину пік 20% Дніпропетровщини може залишитися без світла, - Лукашук

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. 

За його словами, через приліт ворожої ракети пошкоджено одну із підстанцій області. Є руйнації трансформаторів та резервних ліній електропостачання. Енергетики вже на місцях, але наскільки довго доведеться ремонтувати пошкоджене обладнання – невідомо. 

Через це є велика вірогідність того, що в області будуть відлючення від електроенергії. Більш як 20% Дніпропетровщини та частина Запоріжжя може залишитися без світла. Крім того, можливі перебої в роботі об’єктів критичної інфраструктури. 

Місцева влада просить зменшити електроспоживання, щоб не перевантажувати мережі. 

Це дуже важливо. ЗСУ б‘ють ворога на передовій. Ми ж працюємо в тилу задля Перемоги, – зазначив Лукашука. 

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Новости Днепра про У годину пік 20% Дніпропетровщини може залишитися без світла, - ЛукашукУкраїнська Новости Днепра про У годину пік 20% Дніпропетровщини може залишитися без світла, - ЛукашукРусский

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