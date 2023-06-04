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У Генштабі повідомили, якою саме ракетою вдарили по передмістю Дніпра

Сьогодні 09:04
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Вчорашня атака забрала життя дитини.

Новости Днепра про У Генштабі повідомили, якою саме ракетою вдарили по передмістю Дніпра

3 червня росіяни атакували містечко Підгородне, що в передмісті Дніпра. За даними очевидців, вибух пролунав до тривоги. Як пізніше уточнили в ОВА, ракета влучила між двома двоповерхівками. У зруйнованих будівлях спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. 

Як уточнили в Генштабі ЗСУ, по передмістю Дніпра вдарили ракетою Іскандер-К. 

   «Минулої доби противник завдав 2 ракетних ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях, зокрема, застосувавши ОТРК Іскандер. Однією ракетою «Іскандер-К» влучив по передмістю Дніпра – пошкоджено двоповерховий житловий будинок», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу. 

Внаслідок атаки постраждало 22 людини, а вночі з-під завалів витягли тіло 2-річної дівчинки. Крім цього, вдалося врятувати трьох чоловіків та жінку. Усі вони наразі в лікарні. 

Нагадаємо, минулого тижня Іскандером вдарили по лікарні в Дніпрі. Тодішня атака забрала життя трьох людей, ще декілька десятків отримали поранення. 

Зауважимо, що Іскандер – це наземний ракетний комплекс, який стріляє балістичними та крилатими ракетами. Снаряди такого типу летять за балістичною траєкторією, тому їх важко виявити силам ППО. 

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Новости Днепра про У Генштабі повідомили, якою саме ракетою вдарили по передмістю ДніпраУкраїнська

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