У Генштабі повідомили, якою саме ракетою вдарили по передмістю Дніпра

Вчорашня атака забрала життя дитини.

3 червня росіяни атакували містечко Підгородне, що в передмісті Дніпра. За даними очевидців, вибух пролунав до тривоги. Як пізніше уточнили в ОВА, ракета влучила між двома двоповерхівками. У зруйнованих будівлях спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

Як уточнили в Генштабі ЗСУ, по передмістю Дніпра вдарили ракетою Іскандер-К.

«Минулої доби противник завдав 2 ракетних ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях, зокрема, застосувавши ОТРК Іскандер. Однією ракетою «Іскандер-К» влучив по передмістю Дніпра – пошкоджено двоповерховий житловий будинок», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Внаслідок атаки постраждало 22 людини, а вночі з-під завалів витягли тіло 2-річної дівчинки. Крім цього, вдалося врятувати трьох чоловіків та жінку. Усі вони наразі в лікарні.

Нагадаємо, минулого тижня Іскандером вдарили по лікарні в Дніпрі. Тодішня атака забрала життя трьох людей, ще декілька десятків отримали поранення.

Зауважимо, що Іскандер – це наземний ракетний комплекс, який стріляє балістичними та крилатими ракетами. Снаряди такого типу летять за балістичною траєкторією, тому їх важко виявити силам ППО.

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