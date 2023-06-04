У Генштабі повідомили, якою саме ракетою вдарили по передмістю Дніпра

3 червня росіяни атакували містечко Підгородне, що в передмісті Дніпра. За даними очевидців, вибух пролунав до тривоги. Як пізніше уточнили в ОВА, ракета влучила між двома двоповерхівками. У зруйнованих будівлях спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.
Як уточнили в Генштабі ЗСУ, по передмістю Дніпра вдарили ракетою Іскандер-К.
«Минулої доби противник завдав 2 ракетних ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях, зокрема, застосувавши ОТРК Іскандер. Однією ракетою «Іскандер-К» влучив по передмістю Дніпра – пошкоджено двоповерховий житловий будинок», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Внаслідок атаки постраждало 22 людини, а вночі з-під завалів витягли тіло 2-річної дівчинки. Крім цього, вдалося врятувати трьох чоловіків та жінку. Усі вони наразі в лікарні.
Нагадаємо, минулого тижня Іскандером вдарили по лікарні в Дніпрі. Тодішня атака забрала життя трьох людей, ще декілька десятків отримали поранення.
Зауважимо, що Іскандер – це наземний ракетний комплекс, який стріляє балістичними та крилатими ракетами. Снаряди такого типу летять за балістичною траєкторією, тому їх важко виявити силам ППО.
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