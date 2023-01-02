Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У гаражі Нікополя виявили в автівці тіла хлопця та дівчини

Сьогодні 19:15
просмотров

У понеділок, 2 січня, у Нікополі в гаражному кооперативі знайшли тіла двох людей. Ними виявились хлопець та дівчина. Наразі причини смерті з’ясовують.

Новости Днепра про У гаражі Нікополя виявили в автівці тіла хлопця та дівчини

Інцидент трапився близько 12 години ночі. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела. 

За попередньою інформацією, хлопець та дівчина отруїлись чадним газом. Всі обставини та деталі події встановлять поліцейські. 

Читайте також:

Новости Днепра про У гаражі Нікополя виявили в автівці тіла хлопця та дівчиниУкраїнська Новости Днепра про У гаражі Нікополя виявили в автівці тіла хлопця та дівчиниРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На війні загинув 33-річний солдат із Дніпропетровської області Євген Кукачов
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    На війні загинув 33-річний солдат із Дніпропетровської області Євген Кукачов

    19 грудня, захищаючи Україну від росіян, загинув солдат із Дніпропетровської…

    Війська РФ зазнають великих втрат і намагаються просунутися на трьох напрямках, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Війська РФ зазнають великих втрат і намагаються просунутися на трьох напрямках, – Генштаб

    Війська РФ, втрачаючи багато живої сили, продовжують зосереджуватися на веденні…

    В Міноборони підрахували суму збитків екології України після нападу РФ, – Резніков
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    В Міноборони підрахували суму збитків екології України після нападу РФ, – Резніков

    Вторгнення Росії на територію України призвело до масштабних збитків в…

    Успіхи ЗСУ, звільнення територій та швидкий кінець рФ: прогноз таролога з Дніпра
    Сьогодні 18:40
    Успіхи ЗСУ, звільнення територій та швидкий кінець рФ: прогноз таролога з Дніпра

    Таролог з Дніпра Юлія Єфремова передбачає, що в цьому році…

    Наверх