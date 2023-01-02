У гаражі Нікополя виявили в автівці тіла хлопця та дівчини

У понеділок, 2 січня, у Нікополі в гаражному кооперативі знайшли тіла двох людей. Ними виявились хлопець та дівчина. Наразі причини смерті з’ясовують.

Інцидент трапився близько 12 години ночі. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, хлопець та дівчина отруїлись чадним газом. Всі обставини та деталі події встановлять поліцейські.

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