У гаражі Нікополя виявили в автівці тіла хлопця та дівчини

Інцидент трапився близько 12 години ночі. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.
За попередньою інформацією, хлопець та дівчина отруїлись чадним газом. Всі обставини та деталі події встановлять поліцейські.
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