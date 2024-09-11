У двох спортивних школах Дніпра триває реконструкція: коли завершать

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Дитячо-юнацька спортивна школа № 8 у Дніпрі. Тут тренуються 320 юних спортсменів з веслування на байдарках і каное. Торік зʼявився новий відділ – драгонбот. Нині тут триває реконструкція.

«Будівля була аварійною. Приміщення, де тренажерна зала, роздягальні та адміністрація, – не бачило ремонту майже 20 років. Протікала покрівля. Із літа почали ремонт. Зробили покрівлю, стелю. Вирівняли стіни. Зробили приміщення тренажерної зали та роздягалень. Капітально відремонтували системи опалення. Уже переходять до улаштування підлоги», — розповіла Світлана Баранова, директорка дитячо-юнацької спортивної школи № 8 з веслування на байдарках і каное Дніпровської міської ради.

«Цьогоріч вихованці дитячо-юнацької спортивної школи № 8 вибороли більше ніж 50 медалей на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. Тож комфортні умови для тренування дітей та роботи тренерів вкрай необхідні. Зокрема, закуповуємо меблі у роздягальні. Додатково придбаємо ще спортивні човни. У планах установити нове обладнання у тренажерному залі та виконати благоустрій території. Плануємо усе улаштувати до кінця листопада. Усе залежатиме від погодних умов», — додав Олександр Осипов, заступник директора департаменту – начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради.

Також на фініші реконструкція приміщення дитячо-юнацької спортивної школі № 2. Тут навчається 761 вихованець. «Школа отримала нове приміщення. Замість старезного геть аварійного, побудованого наприкінці 30-х років минулого століття. Тут будуть зони для стрибків на батуті з окремим приміщенням для розминки. Буде зала хореографічної підготовки. Улаштують хол з адміністративною зоною, гардеробною та зоною очікування. Буде оглядова зона для батьків. Також будуть тренерські: жіночі та чоловічі роздягальні з окремими вбиральнями та душовими», — розповів Сергій Теодорович, директор дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Дніпровської міської ради. Нині роботи на завершальній стадії. «Плануємо відкриття 20 вересня. У цій спортивній школі розвивається 3 відділення: стрибків на батуті, футболу та художньої гімнастики. Вихованці школи в складі збірної команди України виступали на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи, світу та здобували медалі різного ґатунку. Торік на чемпіонатах та кубках України вихованці школи вибороли 52 медалі, а цьогоріч – 51», — зазначив Олександр Осипов.

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