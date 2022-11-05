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У двох районах Дніпра немає води: всі адреси

Сьогодні 11:49
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У Дніпрі низці споживачів відімкнули воду.

Новости Днепра про У двох районах Дніпра немає води: всі адреси

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал” ремонтна бригада проводить аварійні роботи по вулиці Запорізьке шосе, буд. 38-40. Через це припинено водопостачання:

  • вул. Запорізьке шосе, буд. 38;
  • ж/м Тополь -1, буд. 4;
  • пров. Джинчарадзе, буд. 4.

Також ведуться аварійні роботи по вулиці Степана Бандери, буд. 25, тому припинено водопостачання:

  • вулиця Степана Бандери, буд. 25, 25а.

Крім цього через аварійні роботи на ПНС по вулиці Рибінська тимчасово без води:

  • проспект Гагаріна 100, 102,104,108,112, 118, 120, 122, 124.
  • вся вулиця Юркевича

У Дніпроводоканалі вибачилися за незручності і пообіцяли дати воду до кінця дня.

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Новости Днепра про У двох районах Дніпра немає води: всі адресиУкраїнська Новости Днепра про У двох районах Дніпра немає води: всі адресиРусский

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