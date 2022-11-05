У двох районах Дніпра немає води: всі адреси

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал” ремонтна бригада проводить аварійні роботи по вулиці Запорізьке шосе, буд. 38-40. Через це припинено водопостачання:
Також ведуться аварійні роботи по вулиці Степана Бандери, буд. 25, тому припинено водопостачання:
Крім цього через аварійні роботи на ПНС по вулиці Рибінська тимчасово без води:
У Дніпроводоканалі вибачилися за незручності і пообіцяли дати воду до кінця дня.
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