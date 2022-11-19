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У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон на зиму

Сьогодні 17:45
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ДТЕК закликав українців виїхати за кордон, щоб заощадити електроенергію.

Новости Днепра про У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон на зиму

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що українцям варто подумати про виїзд з країни, щоб допомогти економити електроенергію.

Про це повідомляє BBC. 

За словами Тимченко, українська енергосистема слабшає з кожною атакою росіян, щоб вона витримала цей складний час, треба максимально знизити споживання.

Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи, — сказав Тимченко.

Він зазначив, що ворожій армії допомагають російські енергетики, створюють конкретні цілі, так як знають нашу енергосистему. Кожна нова атака ускладнює ситуацію.

На жаль, у нас закінчилося обладнання та запчастини. Тому ми звертаємося до наших партнерів, державних службовців, компаній і виробників обладнання допомогти нам із негайною поставкою наявного обладнання, – сказав Тимченко.

Тимченко зазначив, що всі хто можуть виїхати на зиму з України, мають це зробити, щоб наблизити нашу перемогу.

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