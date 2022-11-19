У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон на зиму

ДТЕК закликав українців виїхати за кордон, щоб заощадити електроенергію.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що українцям варто подумати про виїзд з країни, щоб допомогти економити електроенергію.

Про це повідомляє BBC.

За словами Тимченко, українська енергосистема слабшає з кожною атакою росіян, щоб вона витримала цей складний час, треба максимально знизити споживання.

Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи, — сказав Тимченко.

Він зазначив, що ворожій армії допомагають російські енергетики, створюють конкретні цілі, так як знають нашу енергосистему. Кожна нова атака ускладнює ситуацію.

На жаль, у нас закінчилося обладнання та запчастини. Тому ми звертаємося до наших партнерів, державних службовців, компаній і виробників обладнання допомогти нам із негайною поставкою наявного обладнання, – сказав Тимченко.

Тимченко зазначив, що всі хто можуть виїхати на зиму з України, мають це зробити, щоб наблизити нашу перемогу.

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