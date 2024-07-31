У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині вже два дні не вимикають світло

Це стало можливим завдяки трьом факторам:
Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі ДТЕК.
Там також наголосили, що криза в енергетиці досі присутня. Тому світло потрібно економити.
“Однак важливо зазначити, що це не означає повне подолання кризи в енергетиці. Ситуація може змінитися. Тому, будь ласка, переносьте вашу частину споживання на період з 11:00 до 15:00. В цей час сонячні електростанції виробляють найбільше електрики. Енергетики роблять все можливе, щоб забезпечити вас світлом”, – зазначили в ДТЕК.
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