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  • У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині вже два дні не вимикають світло

У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині вже два дні не вимикають світло

Сьогодні 12:01
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У ДТЕК назвали основні причини, чому в усіх областях України перестали відключати світло.

Новости Днепра про У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині вже два дні не вимикають світло

Це стало можливим завдяки трьом факторам:

  • в Україні закінчилася аномальна спека, що значно зменшило навантаження на енергосистему;
  • повернулися в роботу 2 атомні енергоблоки, що збільшило кількість електроенергії в системі;
  • збільшився імпорт електроенергії з Європи, що дозволило покрити дефіцит.

Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі ДТЕК.

Там також наголосили, що криза в енергетиці досі присутня. Тому світло потрібно економити.

“Однак важливо зазначити, що це не означає повне подолання кризи в енергетиці. Ситуація може змінитися. Тому, будь ласка, переносьте вашу частину споживання на період з 11:00 до 15:00. В цей час сонячні електростанції виробляють найбільше електрики. Енергетики роблять все можливе, щоб забезпечити вас світлом”, – зазначили в ДТЕК.

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Новости Днепра про У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині вже два дні не вимикають світлоУкраїнська Новости Днепра про У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині вже два дні не вимикають світлоРусский

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